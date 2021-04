Anita DUSSAUGE

Après 15 ans d'expérience en tant que manager d'équipe et de projets dans des univers différents (bancaire et associatif), j'ai effectué un repositionnement professionnel vers l'accompagnement et le développement RH.

Ma capacité d'adaptation et ma créativité m'ont toutes deux permises de contribuer au développement de la mobilité interne au service d'une grande association et de réussir ma reconversion dans les RH.

Mes plus grandes motivations : accompagner les individus et les équipes au service d’une organisation. Répondre au besoin du salarié et du manager d'avoir un miroir et un soutien. Être un vecteur à la fois d’efficacité mais aussi de bien-être au travail. J'aime avant tout le travail d'équipe, et avoir du plaisir et de l'enthousiasme à rendre la vie professionnelle des collaborateurs la plus épanouissante possible.



Mes compétences :

Conduite de projets

Management d'équipe

Écoute dynamique

Questions ouvertes

Refonte de processus

Conduite de changement

Accompagnement individuel

PNL

Formatrice

Gestion de conflits

Coaching professionnel