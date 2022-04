Christophe BOURNET

Travail pour le groupe GDP-Vendome, Dolcea,DomusVi depuis 14 ans.



Responsable Régional pôle sécurité SSIAP3 et maintenance,sanitaire région Sud-Ouest pour 51 établissements type J,U dont deux residences service .

Mon objectif et mes compétences sont :



- Audit sécurité incendie avec une analyse du risque incendie puis un audit de conformité réglementaire.

-Examen des documents de sécurités et des locaux pour déterminer la façon dont les locaux sont gérés sur la sécurité incendie

-Vérification sur :



Les plans d’action liés à des résultats significatifs de l’évaluation du risque incendie

Les plans d’urgence pour les locaux (ce qu’il faut faire en cas d’incendie)

Les mesures de prévention et de protection concernant le feu, les consignes d’établissement

Exercices d’incendie et les dossiers de formation du personnel d’incendie (qui, quand, et quel type de formation)

Liste de vérification de maintenance de la sécurité incendie (ce qui est vérifié, par qui et quand)

Information du personnel sur la sécurité incendie et les substances dangereuses.

-le conseil au Directeur d'établissement en matière de suivi du registre de sécurité incendie et carnet sanitaire

- le suivi réglementaire des obligations de contrôle et d'entretien (tenue du registre de sécurité , carnet sanitaire et de divers documents administratifs ) comme:

- Vérifications règlementaires sur :

– Extincteurs

– Robinets Incendie Armés

– Poteaux Incendie

– Désenfumage

– Plans d’évacuation

– Plans d’intervention

En amont de cela, j'étudie également :

– Une analyse de l’ensemble des documents de sécurité (registre, rapports bureau de contrôle, etc.…)

– Une visite de l'établissement avec la rédaction d’un compte rendu sur tous les organes de sécurité.

A l’issue de l’audit de l'établissement et du diagnostic de ces équipements, un rapport est remis comprenant :

– Une description détaillée de l'établissement,

– Une description de l'installations de sécurité,

– Une analyse exhaustive de l'établissement et de l'installations par rapport aux textes réglementaires,

– Les prescriptions à mettre en œuvre pour lever ces non conformités,

– Des devis correspondant à la remise en sécurité de l'établissement avec controle tarification et bon pour accord.



-le conseil pour le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie

- la formation semestrielle du personnel en matière de sécurité incendie avec évacuation .

- Établit et réalise les débits de desenfumage annuel.

- Assistance aux Directeurs lors des commissions de sécurité

- suivi des devis , audit technique avec les entreprises, suivi de travaux(groupe électrogène) avec réception BC(RVRAT) et assistance au (CDS) pour validation , conseil et aide aux DR pour les préparations courrier(DATERP) , gère les alertes légionnelles et conseil sur la démarche à suivre, à l'écoute 7/7 et apporte une solution lorsqu'un incendie survient ou problème technique grave......

- suivi de la bonne application des contrats cadre



Mes compétences :

REACTIF / ESPRIT D'EQUIPE

Autonome et responsable

Maintenance

REACTIVITE RIGUEUR CONSEIL CONTENTIEUX

Ponctualité et disponibilité

Légionelle

SSI

Formateur

Amiante

SSI / Incendie

Coordonnateur SSI