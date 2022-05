A tous les recruteurs : me recruter c'est d'abord l'assurance de compter dans son staff une collaboratrice fiable , efficace , tenace , loyale et déterminée , mais c'est aussi intégrer dans vos équipes une personne fière de mettre sa passion au service de son métier, dynamique ,souriante et à l'écoute des besoins et attentes de chacun !!!



Mes compétences :

DEUG LLCE ANGLO-AMERICAIN

Attestation de capacité transport de marchandises