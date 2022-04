Christophe BOURREAU

Avec la double expérience des métiers du réseau commercial et des fonctions transverses, diplômé d'un BAC +3 et de l’ITB, je travaille actuellement pour le Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine en tant que :

- Directeur des agences de St Macaire en Mauges, du May sur Evre et de Jallais

- Secrétaire de la Caisse Locale de Roussay.



J'ai auparavant exercé les fonctions de :

- Directeur des agences d’Angers Lac de Maine, d’Angers Coubertin et de Château Gontier centre

- Copilote d’un groupe de travail dans les 2 derniers Projets d’Entreprise

- Secrétaire des Caisses Locales d’Angers Lac de Maine, d’Angers Est et du Pays de Château Gontier-

- Responsable « Conquête de nouveaux clients » : ouverture d’agences conquête, animation du réseau commercial, création d’outils, de vidéos, d’animations commerciales, de jeux, de PLV, …-

- Moniteur des ventes : animations et formations des équipiers des agences

- Intervenant à l’IUP Banque Finances de Nantes pendant 4 ans



Mes compétences :

Encadrement

Administration des ventes

Vente

Formation

Animation

Coaching

Management

Communication

Commercialisation

BANQUE DE DETAIL