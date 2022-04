Christophe BOURREAU

• Gestion de filiales européennes.

• Management d’équipes multi culturelles et pluridisciplinaires en environnement concurrentiel.

• Encadrement d’équipes commerciales, grands comptes, terrain, télévente en France et à l’international.

• Définition et implémentation de la Stratégie et du « Go To Market »

• Elaboration des budgets Pays/Clusters

• Marketing stratégique et opérationnel en Europe.

• Communication Corporate et relations presse.

• Compétence particulière dans le, Service, Transport, software et de l’équipement en B2B.