Francis GUINGAMP

Plus de 20 années d’expertise dans le Service-Après-Vente principalement dans le secteur de l’électronique multimédia et électrodomestique.

Doté d’une solide base technique et naturellement orienté vers le service aux clients, j’ai pu développer de fortes compétences dans l’analyse et dans l’amélioration continue (Six Sigma Black Belt), en relation permanente avec les centres de production à l’international (anglais quotidien).

Par la suite, la direction de centres de profit m’a conduit à manager des équipes conséquentes (jusqu’à 120 personnes) et à maîtriser les aspects financiers (CA de 9 M€) et commerciaux. Je fédère les équipes afin d’atteindre les objectifs communs en terme de délais, de qualité, de coût et de rentabilité.

Je travaille sur le long terme, ainsi j’ai pu bâtir une relation durable avec mes clients, qu’ils soient constructeurs ou distributeurs. Ma forte connaissance du réseau est un atout certain pour les entreprises du secteur.



Mes compétences :

Négociation contrats

Customer care

Management