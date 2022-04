Christophe BOURSIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Ingénieur de formation, je construis mon parcours professionnel autour des problématiques de management, d’organisation et de stratégie dans des entités opérationnelles de petite et grande dimension.



Familier des environnements de travail internationaux et multiculturels, j’ai évolué tout au long du processus de développement d’un avion au sein de Star Airlines, compagnie aérienne française, puis d’Airbus, premier constructeur d’avions de transport commerciaux, et enfin d'ATR, leader mondial sur le marché des avions à turbopropulseurs.



Si des sujets comme l'aéronautique, le management, l'organisation et la stratégie vous passionnent également, n’hésitez pas à me contacter ; je serai ravi d’échanger avec vous.



A très bientôt.



Christophe



Mes compétences :

Team management

Gestion de projet

Transport Aérien

Aéronautique

Management opérationnel

Multicultural

Leadership

Formation

Coaching

Organisation

Management