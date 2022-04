Christophe BOUSSEMART

Pop, une équipe de spécialistes de l’optimisation des processus et du pilotage opérationnel de la performance.

« Expérience, enthousiasme, pragmatisme et …bonne humeur »

Spécialiste du Lean Manufacturing et du Lean Office, Pop conseille, forme et accompagne les entreprises dans leurs dynamiques de changement :

« Comment mobiliser vos équipes pour accroitre durablement votre compétitivité par le Lean Durable ®»



« Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de vos projets industriels et tertiaires»

Notre métier : Optimiser vos processus, vos modes de management et vos organisations. Améliorer l’organisation des flux de production, supprimer les gaspillages, diminuer les délais et la non qualité, réduire les coûts associés.

Notre action : amener des réponses claires et adaptées à vos problématiques de compétitivité et vous accompagner dans la mise en œuvre de vos plans d’actions.



Mes compétences :

Logistique industrielle

Lean manufacturing

Lean management

Lean Office

Amélioration continue

Pilotage de projets

Management visuel

Lean engineering

Formation

Conseil et accompagnement

5S

TPM

Pilotage de la maintenance

SMED