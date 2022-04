Christophe BOUTARD

Chef de projet/architecte logiciel spécialisé dans la conception d’applications d’accès aux données et de logiciels évolutifs basés sur les technologies Java et .NET.



Spécialités:

- Gestion d'équipe et de projet

- Conception/Architecture de logiciels

- Java

- .NET

- Persistance

- Transactions

- SOA

- Technologies Web Services

- Comités de standardisation (SDO, JDO).



Mes compétences :

Management de projet

Développement logiciel

JAVA

.NET

Persistance des données

JDO

JPA

SOA

Web Services

Gestion d'équipe

J2EE

Gestion de projet

Design Patterns