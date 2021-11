Jérôme DANZIN

Entré chez SEDIA SA en 1998 en tant que chef de projet dans l'informatique industrielle, j'ai eu à mener à bien des projets dans différents secteurs d'activité tels que la métallurgie, le transport et la logistique, l'alimentaire....



J'y ai mis en pratique et perfectionné mes compétences en gestion de production, informatique, automatisme, électronique et radio-fréquence.



J'ai ensuite participé en 2002 à la création de la société VALIPOST SAS, spécialisée dans le domaine du courrier industriel, dans laquelle j'ai pu mettre à profit mon expérience pour créer des produits innovants et performants en milieu industriel.



Créée à l'époque avec une équipe de seulement trois personnes, nous sommes actuellement une vingtaine et j'y exerce maintenant le poste de Directeur Technique.



VALIPOST a intégré le groupe NEOPOST en 2007 et fait maintenant partie de la BU ProdMail de Neopost, entité spécialisée dans le courrier de production.



Cette entité regroupe les savoirs faire de Neopost/Valipost dans le CCM (customer communication management), le traitement de l'adresse, la production de courrier (mise sous plis), le marquage, le contrôle de production, le dépôt du courrier selon les différentes normes postales.





Mes compétences :

Automatisme

Courrier

Éditique

Informatique

Informatique industrielle

Business Process Management

Sales