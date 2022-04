Christophe BOUTEMY

8 ans d’expérience dans le Conseil en Stratégie et Management ; 5 ans d’expérience dans la Grande Distribution et les Achats

- Négociations et relations fournisseurs : conduite de négociations, stratégie & leviers de massification, partenariats fournisseurs

- Excellence opérationnelle et pilotage : amélioration de la performance, réduction des coûts, optimisation de l’organisation

- Stratégie et analyse financière : évaluation d’options de développement (y.c. fusion-acquisition), analyse de portefeuilles, business planning, analyse de rentabilité des investissements et des coûts (comptabilité analytique)

- Gestion de projets dans des secteurs variés (grande distribution, agro-alimentaire, banque de détail, pharma, chimie, télécoms, transport aérien) et en environnement international (Europe, USA)



Mes compétences :

Distribution

Management