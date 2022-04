Christophe BOUTIN

Passionné très tôt par tout ce qui possédait un écran et un clavier, j'ai découvert la micro-informatique en même temps que la série tv "Les petits Génies" (diffusée en 1983).



Ayant eu la chance d'avoir des parents conscients du potentiel des nouvelles technologies, j'ai pu posséder très tôt une console vidéopac avec une extension basic, puis des micro ordinateurs thomson MO5 et atari ST, et finalement un premier PC.



J'ai découvert Internet en 1993 avec un modem 9,6 kbits/sec !



Très vite passionné par la possibilité de faire communiquer les machines via différents types de réseaux j'ai orienté mes études vers les télécoms.



Entrepreneur de la première heure, j'ai créé une société (Jetcom) de développement de logiciels pour financer mes études d'ingénieurs.



Apres quelques années d'expériences chez des opérateurs internet (Isdnet Cable&Wireless), mobile (Bouygues Telecom) et VoixsurIP (XTS Network); j'ai créé Globaltransit France, fournisseur d'infrastructures réseaux au niveau international.



Revendu au bout de 4 années, j'ai monté un opérateur de téléphonie mobile (MVNO) ou je propose des offres innovantes de convergence fixe/mobile.



Suite à l'obtention d'une licence de l'ARCEP en 2012, j'ai créé le premier opérateur mobile alternatif à Saint-Pierre et Miquelon.



http://www.globaltel-spm.com





Mes compétences :

Sip Gateway

SS7

IP IGP Routing

IP Telephony

GSM /GPRS/EDGE/UMTS

Voip

Mobile

Cisco CCIP