Christophe BOUVIAIS

J'ai intégré le monde de la bureautique en 2004 comme technicien, auparavant j'exerçait dans l'informatique, puis j'ai rapidement évolué en tant que technicien connectique pour arriver au poste d'Ingénieur Avant Vente solution logicielle en juin 2012.



Depuis 2014 j'exerce la fonction de commercial sur l'ensemble des solutions d'impressions du groupe.

Matériel CANON, TOSHIBA, KYOCERA.



De plus nous proposons un large panel de logiciels pour la gestion intégrale des documents dans l'entreprise , de la sauvegarde externalisée en passant par la G.E.D jusqu'à la prise en charge des courriers et factures sortantes.

Depuis quelques années C'PRO est devenu un acteur incontournable sur le marché de la dématérialisation.





Mes compétences :

Archivage électronique

Dématérialisation Documentaire

Maintenance informatique et Bureautique