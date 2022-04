Christophe BOVOLENTA

Qui suis-je ?

Je suis un développeur « tout terrain » avec une expérience dédiée de 25 ans dans le monde de la signalétique patrimoniale, institutionnelle et commerciale, de la création de points de vente et de pilotage d’opérations événementielles.



Mon expertise !

Je maîtrise la chaîne complète de gestion de projets avec une connaissance fine des interlocuteurs décisionnaires ou prescripteurs du secteur : Développement commercial, évolution portefeuille, remise des offres et négociation / Préconisations techniques et esthétiques / supervision bureau études production et installation / fidélisation de la clientèle et des partenaires / gestion d’équipe avec travail collaboratif au profit de nouveaux projets innovants



Mon savoir être :

Je suis un homme de terrain, autonome et énergique, ouvert d’esprit, agile avec un fort attachement aux relations humaines et une capacité à hiérarchiser et décider des actions à mener en fonction du timing.



Vous et moi ?

Vous avez des projets de développement ? Vous souhaitez renforcer vos équipes ?

N’hésitez pas à me contacter pour en discuter !!



Mes compétences :

grande distribution

Enseignes

Signalétique

Retail marketing

Business development