Christophe BOYER

De nature organisée et rigoureuse, avec un grand sens du service, ayant un bon relationnel mes compétences me permettront d'être un élément productif et apprécié au sein de votre société. Possédant un grand sens des responsabilités, je mettrais un point d'honneur à optimiser et parfaire mes compétences au sein de vos équipes.



Fort d'une expérience de plus de 18 ans dans le domaine des transports, sur la zone aéroportuaire de Mérignac, et ayant une formation transports et logistique (bac professionnel), je pense avoir le profil requis pour m'acquitter avec succès des taches qui me seront demandées au sein de sociétés qui font du commerce international.



Je peux m'orienter vers de postes de technico commercial, commercial, et d'encadrement de par les fonctions que j'occupais.



Je suis disponible pour vous faire partager mon expérience et discuter de vos projets en vue d'une collaboration prochaine.



Mes compétences :

Transports aérien internationaux