Christophe BR

Responsable planification sous MRP et MRP2 dans un premier temps pour des sociétés de références dans le domaine de la gestion de production, je conseille aujourd'hui les entreprises à acquérir et mettre en oeuvre des techniques et méthodes modernes de management industriel et logistique sur les domaines suivants :



- Gestion de Production et Supply Chain Management

- Amélioration continue ou Lean Manufacturing

- Achats et approvisionnements industriels

- Obtention, Intégration et maintien des données techniques et de gestion dans les ERP.



Rompu à la gestion de projets, je suis tout à fait à l'aise dans la gestion d'une équipe et la conduite au changement. J’ai toujours veillé tant à l'atteinte des objectifs individuels et collectifs qu'au développement des équipes autour de 3 axes :



- Amélioration du taux de service aux clients

- Réduction des délais et des coûts

- Développement et évolution des compétences



Mission Actuelles :



- Conduite globale du projet de migration des processus d'e-connectivité(B2B) des sites sur SAP.



- Conduite de projets globaux d'e-connectivité des processus Supply Chain, qualité et Finance : Prévisions, Inventaire, Bon de Commande, Accusé Réception de commande, modification de commande, certificat qualité, facture, ordre de transport, dédouanement.



- Coordination des utilisateurs et des business analysts pour l'obtention et le maintien des règles d'approvisionnement dans un contexte d'amélioration continue(réduction des délais et des stocks).



- Participation et membre actif du GUSI (Global Upstream Supply Initiative) et de GS1 (Global Standard 1), en charge de la définition et du développement de la standardisation des processus e-connectivité pour l'industrie CPG/FMCG et leurs fournisseurs.



Mes compétences :

Conseil

Lean Manufacturing

Approvisionnement

Planning

Gestion de production

Logistique

Achats

Management