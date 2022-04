Christophe BRAGIER

10 ans d’expérience en management de projet

• 10 ans chef de projet radiocommunication France et Export

• 1 an ½ Responsable d’offres surveillance des frontières et radiocommunication.

• 1 an Responsable développement logiciel d’un système C2 pour les forces de sécurité.

• 3 ans Responsable développement logiciel : Gestion et Optimisation de réseau UMTS/GSM Alcatel.



Mes compétences :

Telecom

Management d’équipe

Relation client

Analyse des risques

négociation complexe

management des projets dans le cadre d'organisatio

reporting management et equipe