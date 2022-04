Christophe BRASSELET

Quelques compétences développées:

- management opérationnel et stratégique reconnue dans les biens industriels (gestion des plus grandes entités d'' Hilti France)

- Forte expérience "Services & Nouvelles Technologies" à travers les projets d'' Accenture à l'international

- Vente de solutions techniques, négociations à Haut niveau (refonte de la structure Grands Comptes pour Hilti en 2007)

- Gestion de plusieurs centres de profits et membre du comité de Direction Hilti France pendant 5 années, avec de nombreux projets stratégiques développés

- Connaissance des grands chantiers en France et Directeur du pôle Technique en 2007-2008

- Connaissances en B2B et B2C (Particuliers - Professionnels)