Christophe BRAULT

Mécanicien hélicoptère cellule et moteur depuis 1993, j'ai commencé ma carrière dans l'armée durant 15 ans.

Puis dans une société en Angola assurant le transport des personnels pétroliers off-shore vers les plates formes.

D'octobre 2016 à avril 2018 au sein de la société RTE/STH, j'ai participé à l'expertise et à la mise en préservation de 19 hélicoptères EC 225 LP, puis depuis mars 2017 à la mise en ligne d'un hélicoptère EC 225 LP au profit de l'Armée de l'Air.

De juillet 2018 à aujourd'hui, en Arabie Saoudite, pour le ministère de l'intérieur saoudien, je participe à la mise en place de la flotte de 23 H145.

Titulaire d'une licence aéronautique EASA PART66 B1.3 et C, avec qualification de Type EC 225 et AS332/H215 et H145, j'ai une expérience sur SA 330, AS 532, AS 332L2, EC 225 et EC 725, ainsi que sur EC 225 VIP, H145 utility et VIP.

Je suis ouvert à toute proposition dans mon domaine de compétence ou dans tout autre activité.



Mes compétences :

Maintenance Aeronautique