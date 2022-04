Christophe BRAULT

Architecte et DBA SQL Server et Oracle chez Expedia Inc.

En poste au sein du Département Monde Bases de Données d'Expedia : 50+ DBA worldwide (Angleterre, Etat-Unis, Inde et France).



Travail pratiquement exclusivement en anglais.



Rôle d’administrateur / architecte / intégrateur / réalisateur / expertise DBA / Conseil à l’éq. de développement des solutions Microsoft SQL Server et Oracle.



Entre autre :

• haute disponibilité des bases SQL et Oracle (Clustering, mirroring, Log-Shipping, RAC ...)

• mise en place de la politique de DRP

• sécurisation des bases et des données (encryption des données, gestion et contrôle des accès), anonymisation de données, recopie automatique de bases de test et de développement,

• plateforme de supervision / administration utilisant SCOM, OEM

• tuning des bases SQL Server et Oracle, des serveurs et des requêtes en corrélation avec les équipes de développement ou de support.



Mes compétences :

dba

DBA SQL Server

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Oracle

Oracle DBA