Michel PEQUIGNOT

A cœur vaillant, rien d'impossible !



De mes années de scoutisme, j'ai retenu le sens de l'engagement, l'esprit d'équipe, le partage et la joie de découvrir de nouveaux horizons. Mon engagement militaire fut donc la voie royale, le domaine aéronautique justifié par mon besoin d'infini et mes goûts techniques.



Ma passion pour la minéralogie a été et reste mon activité annexe préférée, le champ de découverte est infini, les lieux visités hors du commun et l'engagement personnel important. Cependant, je n'en reste pas moins un créatif technique faisant rapidement le lien entre un besoin et un moyen.



Ma carrière centrée aéronautique, mes activités annexes ainsi que mes projets mettent en exergue ma capacité d'adaptation, d'imagination et de réalisation. Capacités et compétences que je souhaite mettre à votre service.



En recherche active, je suis immédiatement disponible en France et Outre-mer, comme en Afrique.



Mes compétences :

Ténacité dans les projets

Technicité pointue

Curiosité/Créativité

Gestion de projets

Imaginatif & pugnace

XML

Maintenance

.Net

Minéralogie

Leadership

QGIS

Management

Microsoft Office

Gestion de projet

Visual Basic

Encadrement

SolidWorks

LED

Electronique