Christophe BREGERE

Certification ITIL v3 (janvier 2011)

Maîtrise d’Ouvrage et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Assistance à Maîtrise d’Oeuvre

Pilotage de projets transverses,

Gestion de projets :

- Planification, organisation et coordination,

- Pilotage d’équipes et/ou de prestataires,

- Mise en place de procédures de suivi de projet et de reporting.

Qualification fonctionnelle - Certification Française du Test Logiciel (juin 2010),

Rédaction de procédures, cahiers des charges et spécifications fonctionnelles,

Conception et animation de formations, assistance utilisateurs,

Conseil et vente de solutions de gestion de la relation client,

Connaissance du système d’information d’Orange France,

Connaissance de la TV numérique.

Connaissance de la supervision des automates d'affranchissement et de remise des chèques.



Mes compétences :

Chef de projet

Coordination

ITIL

ITIL v3

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Organisation

Qualification

Qualification fonctionnelle

Qualité

Test

Test logiciel

TV numérique