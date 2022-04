Christophe BRETEY

Depuis janvier 2012 j'ai une societe"agent commercial" nom de la societe:"k2vente".

je travail avec la "GSB"et le" negoce" dans le domaine du bricolage,mon champs d'action est les dep:75,91,92,93,94,95,60,27,14,28,c'est pour cette raison que je recherche une ou deux cartes dans le domaine du bricolage.

je suis a l'ecoute de toutes propositions.

j'ai une experience de plus 20 ans dans le domaine de la "GSB" et du bricolage .

j'ai plusieurs annees de cadre commercial sur la region PARISIENNE ou j'ai plusieurs contacts dans les societes LEROY MERLIN,CASTORAMA,BRICORAMA,BRICOMAN,BRICO DEPOT,TOUT FAIRE,GEDIMAT,BIGMAT et divers negoces.



je regarde toutes propositions!

christophe.



Mes compétences :

Bois

Bricolage

Peinture