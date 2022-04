Christophe BREVAL

A 45 ans maintenant, j ai ce que j appelle la chance de pouvoir prendre un immense plaisir au quotidien dans mon activité professionnelle. De formation commerciale à la base, mon parcours m a fait découvrir le monde de la distribution, le monde du chauffage et du sanitaire, mais surtout, depuis 8 ans, toute l étendue des solutions liées aux systèmes de climatisation et aux ENR. L expérience est un trésor qui s amasse jour après jour, rien n est plus agréable que de s en servir et de le partager.