Christophe BREZIAT

Je viens de créer mon Entreprise Individuelle en tant que prestataire Dessinateur Bureau d' Etudes. Mes secteurs d'activités principales sont les Télécoms et l'éclairage public. Je recherche cependant d'autres secteurs d'activités afin de diversifier mes compétences et pouvoir offrir mes services à d'autres professionnels. Vous pouvez me joindre au 06 03 45 86 04.



Mes compétences :

Encadrement d'une equipe

technicien Bureau d'étude

Dessinateur