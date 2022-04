Christophe BRIAND

Arrivé récemment dans la ville de Grenoble, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur commercial en région Rhône Alpes.



Ecouter, identifier les besoins d’un client et pouvoir lui proposer des solutions adaptées sont des qualités que j’ai développé lors de mes précédentes expériences professionnelles.



A la recherche d’un nouveau challenge, j'aspire à intégrer une entreprise qui me permettra d'étoffer mon savoir-faire professionnel, tout en disposant d’un jeune ingénieur d’affaires ayant d’ores et déjà une expérience commerciale Grands Comptes.



Dernier poste occupé :

Directement rattaché au Directeur Commercial Grands Comptes, développer et assurer le suivi des clients comptes clés confiés à travers l’ensemble des prestations du groupe (contrôles, diagnostics et assistance réglementaires) et sur l’intégralité de la chaîne de valeur commerciale.



Mes compétences :

Planification

Maintenance industrielle

Animation commerciale

Réponse à Appel d'Offres

Commerce B to B

Elaboration de dossiers d'Appel d'Offres

Gestion de projets nationaux