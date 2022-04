Christophe BRIZOT

Animé par la volonté de créer dans la durée des relations business basées sur la confiance et l'excellence des réalisations, j'anime depuis 15 ans des "business units" qui me permettent de combiner et d'accroître mes compétences sur le "business development", la gestion de "P&L", la gestion de "delivery" et le management d'équipes. J'ai acquis une compréhension en profondeur du secteur public (collectivité territoriale, social) de la finance (Banque, Assurance) avec des succès importants dans la vente et le développement d'affaires.

Passionné par l'innovation et persuadé que la valeur ajoutée crée en co-construction et plus importante, je fédère des écosystèmes pour le bénéfice de mes clients



Mes compétences :

Gestion RH d'équipes techniques

Commerce

Management

Finance