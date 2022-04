Christophe BROCAS

Leadership technique et humain (je m'y efforce quotidiennement).

Professionnel de la Sécurité (désormais), de la production et du support (par le passé).

Supporter des protocoles standardisés et des logiciels Libres (car on les mérite).



Spécialités: Sécurité des applications et des architectures, animation d'équipe, connaissance poussée d'Internet, de la Sécurité et des technologies émergentes.



Expériences personnelles :

* 2018 --> : cofondateur de la conférence Pass the SALT (https://pass-the-salt.org ) sur la Sécurité et les Logiciels Libres.

* 2008-2017 : coresponsable thème Sécurité aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL - http://rmll.info/ )

* 2010 : membre de la direction de programmes en charge des thèmes techniques aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre

* Publications :

- 2006-2008 : articles dans la revue de sécurité MISC,

- 2015-2018 : articles dans la revue Linux Pratique