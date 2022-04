Christophe BRUN

Au sein du groupe Axess, j'assure la Direction du Pôle "Edition Logiciel" composé de 3 marchés verticaux :

La Santé au travail avec le logiciel MEDTRA, l'Industrie avec le portail SPELOG et la création de contenus(vues éclatées, plaquettes, ...), L'Education avec la création d'emploi du temps via UnDeuxTEMPS, le Cahier de Textes, la gestion des notes et des absences et enfin avec Eliot qui est au coeur de la solution Open Source OPEN ENT (Espace Numérique de Travail)