Thierry RONAT

- Conduite de projets informatiques, mise en place et évolution des outils métiers

- Mise en place projet CRM Salesforce

- Migration de Sage X3 vers Salesforce

- Mise en place projet sous Windev

- Analyse, étude et validation de spécifications fonctionnelles,

- Veille technologique et force de proposition,

- Maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre,

- Réalisation cahiers des charges et réunions de projets avec les clients

- Management équipe de chefs de projets et technique



Mes compétences :

Chef de projet

DSI

Informatique

Responsable informatique

Windev

SQL

Linux

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Conseil

Sales Force

Salesforce

Talend Open Studio

Management