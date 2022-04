Christophe BRÜNNER

Fort de ma double formation (Ingénieur - MBA) j’exerce depuis 30 ans dans les domaines de l’industrie:

- Définition, mise en œuvre de Stratégies via des Plans d'Actions et Outils Opérationnels.

- Gestion d’entreprises.

- Responsabilité de Production.

- Conduite et développement de Projets.

- Développement Commercial & Marketing National et International.

- Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles.



Mes principales aspirations concernent :

- Le Management: accompagnement au changement (évolution des compétences de mon équipe).

- Le Développement et la Gestion complète d’activité (Production, Commerciale, Ressources Humaines, Finances, Marketing,...).

- La Création de Valeur ajoutée.

- La Conduite de Projets (directs ou transversaux).



Mes compétences :

Amélioration continue

Direction générale

Gestion de projet

Industrie

International

Management

Qualité

Business development

Développement des compétences

Direction de centre de profits

Gestion budgétaire

Coaching

Direction commerciale

Production

Marketing

Networking

Négociation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Microsoft Outlook

Conduite du changement

Création de valeur