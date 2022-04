Christophe BULARD

Commercial depuis 2009 après un bilan de compétences qui m'a permis de cibler un secteur me correspondant.

Diplomé en licence STAPS, j'ai toujours besoin de me dépasser et d'aller de l'avant en souhaitant évoluer et apprendre de nouvelles choses.

Habitant la région Haute Normandie j'ai développé pendant 4 ans, sur le secteur de Rouen et agglo, l'activité commerciale pour l'entreprise familiale Diruy implantée depuis 1955 sur Amiens et présente également à Aumale, Paris, et dans l'Oise.

J'ai travaillé en tant que technico-commercial dans cette entreprise et proposais un vaste choix de produits de stores extérieurs et intérieurs, portails, menuiseries, automatismes, alarmes, portes de garage, pergolas et isolation de combles perdus.

Principalement de la vente aux particuliers et quelques professionnels comme les cafés, hotels, restaurants et architectes pour les commerces.

En septembre 2014, j'ai effectué une formation de 6 mois diplômante avec le CNAM Haute Normandie, sous le titre "Entrepreneur de petite entreprise", intégrant l'entreprise Fermetures Neuvillaise sur Bois-Guillaume (76).

L'entreprise a fermé officiellement fin 2014, a tenté de fusionner avec une entreprise du secteur, avec laquelle j'ai travaillé de janvier à juin 2015.

Spécialisée dans la fabrication d'escaliers, garde-corps inox et verrières acier, j'étais commercial sédentaire depuis janvier

Aujourd'hui, je reste attentif aux propositions diverses qui peuvent m'être proposées et qui pourraient correspondre mieux à mon profil toujours dans le domaine commercial.



Mes compétences :

Disponible – Polyvalent

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Empathie et bonne humeur

Polyvalent

Adaptabilité