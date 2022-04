Christophe BURLAUD

Je travaille depuis quelques années dans le domaine du réseau et de la sécurité.



Mon expérience professionnelle et mes connaissances techniques (sécurité, réseau, système) me permettent d’être autonome et d’apporter une expertise technique pour administrer une infrastructure ou de mettre en œuvre des projets.



Je dispose des certifications suivantes :



Certification Cisco :

- CCNP Switch and Routing

- CCNA Security



Certifications Microsoft :

- Windows server 2008 Network infrastucture

- Windows server 2008 Active Directory



Aujourd'hui je travaille au sein d'un centre de services multi clients à Niort. Cela me permet de travailler sur des infrastructures importantes et d'acquérir toujours de nouvelles connaissances.