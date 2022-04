Christophe BURLOT

Comment concilier une approche de fidélisation avec une démarche de sécurisation de ses activités ?

Comment s’adapter à ses clients et au marché sans remettre en cause son organisation de gestion ?

Comment transformer le besoin de transparence exigé par solvency 2 et des évolutions sur le marché de l’assurance collective, comme le récent accord sur la généralisation des contrats santé, en opportunité ?



Par la création du Middle Office Assurance



En tant que dirigeant de VIA-BI, nous avons développé une solution métier qui allie les atouts d’une maîtrise de l’intégration de données (Business Integration) avec un enrichissement des fonctions de contrôle des activités et des résultats du front office, dans l’assurance de personnes.