Christophe BURLETT

Issu d'une école généraliste et attiré par le monde industriel, j'ai choisi de faire une spécialisation dans le domaine de gestion de la production.

Je m'intéresse particulièrement aux problématiques d'amélioration continue et au facteur humain dans ce domaine pourtant profondément technique.



J'ai dernièrement travaillé chez STMicroelectronics, dans le sud de la France, en tant qu'ingénieur de support et de maintenance sur des équipements de gravure sèche, puis je suis parti en Corée du Sud pour 2 ans, durant lesquels j'ai travaillé dans le domaine des cosmétiques de luxe pour le groupe L'Occitane En Provence.



Je suis actuellement en recherche active d'opportunités dans le Sud de la France.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Esprit analytique

Excel VBA

5s / TPM

Amélioration continue

Qualité

Gestion de projet