Christophe BUSSIERE

Compétences



- 3 ans d’expériences en service QHSE

- connaissances différents secteurs : nucléaire, collectivité territoriale, industrie chimie (agro pharmaceutique)

- missions HSCT dans le cadre d’un projet de service de restructuration et d’optimisation des ateliers mécaniques vis-à-vis des services annexes de la collectivité

- améliorer les conditions de travail des salariés et équipements

- auditer la conformité réglementaire appliquée à un site en sécurité et en environnement

- instaurer des plans d’actions

- établir des actions préventives et correctives

- effectuer des analyses de risques

- élaborer des arbres de causes/défaillances

- mettre à jour la veille réglementaire

- étude de terrain

- suivi avec des échéances, identification des acteurs

- autonomie, bonne communication, organisation, prise de décision, tenace, diplomate, investissement





Compétences et agréments spécifiques



Maîtrise des systèmes de management dans le cadre des certifications ISO (9000, 14000 et OHSAS 18000)



Attestation de formation à l’audit.



Habilitation «détection et mesure des rayonnements ionisants »



Habilitation CEFRI.

Habilitation QSP.



Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)



Langue pratiquée

Anglais :

Langage courant : bon niveau

Vocabulaire technique : notion





Informatique

Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point, Internet.





Projets tuteurés

-JEM Pharma (association de 1901) : coordinateur PRNT, membre actif.

-condition de travail d’un technicien dans une station d’épuration

-organisation d’un exercice d’évacuation de l’IUT







Expériences



2007- 2008: Apprenti au sein de la Direction Cadre de Vie de la Ville de Saint Etienne



2005 - 2006 : Technicien Sécurité Environnement sur le site SEVESO II seuil haut de BAYER CROPSCIENCE situé à Villefranche sur Saône dans le Rhône.



2005 : Stage de 3 mois effectué au Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Saint Alban







Formation



2008

Master 2 professionnel « Prévention des Risques et Nuisances Technologiques » à la faculté de pharmacie de la Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône)



2006

Licence Professionnelle management intégré « Qualité, Sécurité, Environnement » à Vienne dans l’Isère.



2005

DUT Hygiène Sécurité Environnement (HSE) option Santé Sécurité des Opérateurs en Entreprise (SSOE) ; plus spécifiquement en radioprotection à la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône



2003

Baccalauréat scientifique option Science de la Vie et de la Terre au Lycée François Mauriac à Andrézieux-Bouthéon (42).







Informations complémentaires



Judo (pendant 5 ans),

Athlétisme (3 ans)

Football (2 ans)

Cinéma,

Musique



Mes compétences :

Audit

autonome

Conformité

Conformité réglementaire

Mise en conformité

Polyvalent

QHSE

RIGOUREUX