Christophe BUTEL

De formation psychologue, j’ai acquis une experience de 15 ans en tant que responsable de recrutement et des carrieres dans le secteur du commerce . Je suis passionné par la mode,la décoration et le sport.

Travaillant pour le groupe C&A je suis à la recherche de managers et de directeurs de magasins



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion des compétences et des carrières

Psychologie

Développement RH

Bilan de compétences

Recrutement

Intégration

Communication interne et externe

Coaching d'équipe

Coach sportif

Coaching individuel