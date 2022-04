Christophe C.

Bonjour,



Je suis actuellement responsable du développement de logiciels dédiés à la surveillance et au pilotage de chaufferies nucléaires embarquées. Dans ce cadre, j'ai l'habitude de participer à l'intégralité des phases d'un projet logiciel (de la constitution d'une offre à son déploiement chez le client). Je souhaite continuer d'exercer dans le domaine de l'informatique et dans la gestion d'affaires.



_______________________________________________



Compétences projet

- Chiffrages, Suivi d'affaires (fournisseurs, sous-traitances), Gestion de l'assurance qualité des affaires



-------



Développement

- Analyse et Conception de Systèmes d'Informations : Méthodes UML

- Langages de programmations: Visual .NET, C++, C#, Java

- Manipulation de bases de données : SQL Server, MySQL

- Développement d'applications SCADA (progiciel de supervision Panorama E²)

- Manipulation de technologies orientées : PHP, JavaScript, CSS, (X)HTML, WordPress

- Manipulation de documents XML



-------



Divers

- Certification Réseaux Cisco niveau 1-2-3-4 (en 2011)

- Connaissance avancée des environnement de Virtualisation : Hyperviseurs type 1 & type 2



-------



Langues étrangères

- Anglais (courant), Espagnol (notions)



Mes compétences :

C# .NET

Réseaux informatiques

Systèmes d'informations

SQL

Panorama E²

Virtualisation

Gestion de projet informatique

POO

Nucléaire

Java