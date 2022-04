Christophe CABOURG

MON PROFIL

Specialiste Retail depuis plus de 20 ans, j’ai eu l’opportunité de travailler pour des retailers et des fabricants, ce qui m’a permis d’acquérir une double compétence (Achats / Ventes)

Au travers la plupart de mes emplois, j’ai géré des Business Units, ce qui veut dire que je couvre et maîtrise les compétences suivantes :

• Stratégie

• Management d’équipe

• Marketing

• Ventes

• Gestion / Finance

• Logistique

Et toujours avec une culture du résultat… Point clé de succès !

Durant ma dernière expérience, j’ai amélioré ma capacité à négocier et travailler avec des acteurs Européens (distributeurs, retailers) dans différents canaux de distribution (Outdoor, Pêche et chasse, Electronique Grand Public, Bricolage…)



Mon projet professionnel : Une direction des Opérations



Mes compétences :

Achats

COMMERCE

Commercial

Dématérialisation

Distribution

Distribution Retail

High tech

Juridique

Management

Marketing

Négociation

Non alimentaire

Retail

Stratégie

Vente

Merchandising

Gestion de projet

International business development