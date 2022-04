Christophe CABROL

Graphiste expérimenté, polyvalent, curieux et touche-à-tout, mes expériences professionnelles m'ont permis d’explorer tous les métiers de la Communication et de me spécialiser dans les domaines qui m'attiraient le plus : le Print et plus spécialement l'édition, la communication institutionnelle et la retouche photo. N'hésitez pas à me contacter si mon profil correspond à vos attentes.



Basé à Orléans, je travaille essentiellement à distance, en parfaite collaboration avec vos équipes ou en intégrant les membres de mon réseau.



Mes compétences :

Photoshop

Photographie

Chaîne graphique

Indesign

Gestion de projets

Edition/image

Retouche Photos

Quark xpress

Illustrator