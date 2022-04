Christophe CABROL

Par un profil volontairement éclectique, la découverte étant l'un de mes principes fondamentaux. La musique est l'un des points d'accès primordial de mon parcours, il m'a permis de découvrir le monde associatif et culturel, ce qui a été un atout important dans la maîtrise de mon poste actuel dans l’industrie pharmaceutique.

Créatif et rigoureux, l'organisation d’évènements demande une approche didactique du projet et des équipes afin d'aboutir aux objectifs visés.

La direction d'orchestre que je pratique depuis l'age de 17 ans, m'a également permis d’acquérir une expérience dans le management d'équipes et transversal.

La musique étant encore la principale activité extra professionnelle, j'occupe actuellement le poste de Vice Président de la Fédération Musicale du Rhône.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Management d'équipe

Créatif

Rigoureux

Gestion de projets transversaux

S'exprimer en public

Organisation

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Communication évènementielle

Esprit d'équipe