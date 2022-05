Stephanie BARBOTIN

Bonjour,



18 ans d’expérience en Relation Clients dont 11 ans dans le management d’équipes opérationnelles.

4 ans de pilotage de la qualité sur les centres de Relation Clients internes et externalisés avec la gestion d’une norme française puis européenne.

Mes différents métiers,m'ont donné l'opportunité d'acquérir une forte expertise en management et conduites de projets,et animer l'ensemble avec les exigences d'une certification NF Service, avec toujours le même objectif, celui de satisfaire nos clients . Convaincue que la qualité du service client est un élément majeur de différenciation pour toute Relation Clients.



Mes compétences :

- le management d’équipes opérationnelles (15 etp) et transverses

- la Relation Clients

- le pilotage de la qualité en interne et en offshore

- audit de certification NF service

- leadership,sens client, bon relationnel, goût du challenge, force de proposition,

- anglais professionnel opérationnel, espagnol



Pour compléter mon parcours j’ai choisi de suivre le « Programme Général Management » de l’EM Lyon (Master II management des unités opérationnelles)



Ouverte à de nouvelles opportunités dans de nouveaux secteurs, et disponible rapidement .



Mes compétences :

Gestion de projet

Télécommunications

3G

Informatique

Management

Amélioration continue

Audit qualité

Speech analytics

Internet