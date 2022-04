Compétences :

Conception, Innovation

Essais laboratoire

Informatique : Unigraphics, PDM, Autocad, Minitab, Office.



Langues :

Français : langue maternelle

Anglais : courant et technique.

Allemand : courant et technique.



Mes compétences :

Conception mécanique

Innovation

Recherche et Développement

Gaz

Energie

Conception

Unigraphics

CAO