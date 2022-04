Christophe CALVET

- Expérience de 4 ans en recherche biomédicale et pharmaceutique

- Expertise en cancérologie, immunologie et vaccins

- Connaissances approfondies en recherche clinique

- Auteur de nombreuses publications scientifiques et de vulgarisation

- Nombreuses communications orales et écrites

- Anglais courant



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Communication

Cancérologie

Rédaction scientifique

Biotechnologies

Veille scientifique

Oncologie

Recherche clinique

Industrie pharmaceutique

Essais cliniques

Immunologie

Formation

Informatique

Pédagogie