Christophe CALVET

Créateur d’entreprise. Trilingue.

+20 ans de BtoB et BtoC en France et à l'étranger. Professionnel de la vente de services.

Création de filiale à Madrid. Création de mon entreprise à Toulouse.



B to B :

20 ans de commercial et de management dans l’informatique. Expérience grands comptes.



B to C :

Création d'une agence immobilière en 2005 - Transaction.

Président de l'AMEPI Haute Garonne. Plus grand fichier AMEPI français (160 agences, 2500 mandats exclusifs partagés).



Activités associative : Administrateur de l'aéroclub Clément Ader (Muret).



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Leadership

Gestion associative

Développement commercial

Vente B2B

Vente directe

Création d'entreprise