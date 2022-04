Christophe CALVEZ

Compétences hyperfréquences



• Electromagnétisme et Propagation des ondes

• Modélisation, conception, réalisation et caractérisation de circuits intégrés millimétriques

• Simulations circuits (ADS) et électromagnétiques (HFSS - CST Microwave Studio - IE3D - Feko - Momentum)

• Substrats : céramique (alumine), duroïd (RO3003, RO3006, AD450, RF35,FR4), semi-conducteurs (technologies standards BiCMOS et CMOS SOI), mousse

• Technique d’assemblage : flip-chip par µ-bumps, collage (bonding film, colle epoxy, underfill)

• Mesures : mesures d’antennes (adaptation, diagramme de rayonnement, gain), mesures de circuits actifs (paramètres Sij, puissance)

• Traitement du signal



Mes compétences :

Antennes

ChIP

CMOS

Filtrage

Hyperfréquences

matériaux

Microsoft Technologies

System On Chip

Télécommunications

Traitement du Signal