Christel Wilfried KOUAKOU

Après un an de préparation, un audit interne et une évaluation conduite sur 2 jours par 3 agents du COFRAC, le service Métrologie (DDRi) a obtenu le 24 avril 2019 le renouvellement pour 5 ans de son accréditation sur le prélèvement d'échantillons d'eaux résiduaires, selon les dispositions décrites dans la nouvelle version de la norme NF EN ISO/IEC 17025:2017 et ses documents associés.



Le service Métrologie de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse est l'un des tout premiers laboratoires d'essais à obtenir cette reconnaissance en France, ce qui démontre la compétence technique des Chargés d'Affaires Mesures (KOUAKOU Christel-Wilfried et ABRAHAM Fabrice), la bonne structuration du système de management de la qualité et de gestion des ressources.



Autant d'atouts qui permettent de sécuriser techniquement le processus redevances et primes, d’apporter un appui aux agents qui y travaillent, de piloter le groupe de travail national métrologie et de représenter l’inter-agences au niveau des instances nationales (AFNOR, AQUAREF, MEDD, etc.).



Plan d'expérience

Eaux & déchets

Micropolluants chimiques

Contrôle qualité

Analyse de données

Métrologie Chimie Eaux

