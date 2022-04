Christophe CAMBEFORT

Diplomé d'un Brevet de technicien supérieur en électronique en juin 2002, j'ai depuis développé un parcours riche en expériences variées.



Après une expérience très enrichissante en tant que technicien d'essai chez Airbus, je me suis orienté vers le test automatique, pour revenir enfin au hardware analogique.



Mes différentes missions m'ont permis de développer un savoir faire tant au niveau service client (support international) que étude (développement logiciel, validation cartes électroniques).



Par la suite j'ai travaillé sur des projets du domaine automobile, et sous marin, qui m'ont sensibilisé à la sureté de fonctionnement.



Mon poste de technicien de test chez AlphaMos m'a permit de développer mon sens pratique du test, manuel comme automatique, avec les contraintes inhérentes au monde de la mesure (faible courants, grosses résistances, lenteur de stabilistation,...).



Depuis 2014 dans un bureau d'étude électronique, je me suis rapproché de mon cœur de métier en travaillant sur des cartes aéronautiques, mais aussi automobiles.



Mes compétences :

Linux/UNIX

VB.NET/C#

Orcad

Office

Windows

Chromatographie

C

C#

Linux

Électronique

.net

Maintenance

Excel

Visual Basic for Applications