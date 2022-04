Christophe CAMEL

Expert dans l’édification d’architectures complexes, « scalables », de haute-performance et de haute-disponibilité, j’ai capitalisé un savoir-faire polyvalent à large spectre qui me permet aujourd’hui de répondre à des ambitions techniques complexes et contraintes.



DOMAINES D’EXPERTISE:

- Recueil du besoin, formalisation et mise en place de référentiels d’exigences

- Spécification, conception et édification d’architectures SOA

- DaaS (Data as a Service) et SaaS (Software as a Service)

- Web Sémantique et Web des Données (Linked Data)

- Accompagnement à la prise en main technologique

- Sensibilisation à l’écosystème « Open source »



Technologies : SOA, EIP, WS-*, JMS, ESB, OSGI

Langages : Java, Groovy, C++, Javascript, Python

Environnement de dév. : Eclipse, Maven, SVN

Serveurs d’application : Tomcat, Jetty, JBoss

SGBD : Oracle, PostGIS, eXist-db, MongoDB

Intégration continue : Jenkins, SonarQube

Validation : JUnit, Selenium, Test link

Supervision : JMX, SNMP, Zabbix, Nagios





Mes compétences :

Gestion de projet

Comptabilité

Web sémantique

UML

AngularJS

Python

Ext JS

Architecture SOA

C++

Java EE

Test Driven Development

Spring Framework

Enterprise Service Bus

Continuous Integration

MOA

MOE

Git

Erlang

Scala