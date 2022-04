Christophe CAMEL

Titulaire depuis 2004 d’un diplôme universitaire bac+5 en informatique (DEA), j’ai intégré Capgemini en 2005, tout d’abord en tant que développeur JAVA, puis évolué en tant que responsable technique et fonctionnel au grès des missions, pour depuis 4 ans occuper le poste de chef de projet. Ce parcours m’a donné l’opportunité d’acquérir une base de compétences solides et diverses expériences auprès de multiples contextes & clients.

Récemment j’ai eu l’opportunité d’intégrer l’équipe des formateurs du groupe, sur les thématiques UML, management, communication …

M’épanouissant dans la gestion de projet, de par ses composantes relationnelles, décisionnelles et ses aspects communication et animation, je souhaite poursuivre et diversifier mes expériences dans ce domaine. Notamment dans le cadre de projet agile (SCRUM) dont la thématique m’intéresse fortement, et/ou de projet à dimension européenne.